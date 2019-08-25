الان تتابع شرطة الرياض تضبط مغربيًا سرق أجهزة ذكية بـ 360 ألف ريال والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض – وكالات – الخليج 365
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على مقيم (مغربي الجنسية في العقد الخامس من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تسلله إلى مجمعين تجاريين للاتصالات، أحدهما بحي اليرموك شرق العاصمة الرياض، والآخر بحي الياسمين شمال العاصمة.
وأضاف أن المتهم استولى على مجموعة كبيرة من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية والإلكترونية تقدر قيمتها بـ 360 ألف ريال, وتم التحفظ على مبالغ مالية تجاوزت 93 ألف ريال عُثر عليها بحوزته.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطة الرياض إن المتهم أقرّ بما نسب إليه، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.
وبين أن شرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك فإنها تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
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