الان تتابع وصول 401,200 حاج إلى المدينة المنورة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل المدينة المنورة – وكالات – الخليج 365
أوضحت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة، بعد أدائهم مناسك الحج، حتى مساء أمس، بلغ 401,200 حاج، وَفقًا للإحصائية اليومية لحركة قدوم والحجاج ومغادرتهم، التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.
وبينت اللجنة أن 240,902 من الحجيج غادروا المدينةَ المنورة في طريقهم إلى بلدانهم، خلال الأيام الماضية، عبر المنافذ الجوية والبرية، في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 160,276 حاجًا.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول 401,200 حاج إلى المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.