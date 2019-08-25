وصول 401,200 حاج إلى المدينة المنورة

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة – وكالات – الخليج 365

أوضحت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة، بعد أدائهم مناسك الحج، حتى مساء أمس، بلغ 401,200 حاج، وَفقًا للإحصائية اليومية لحركة قدوم والحجاج ومغادرتهم، التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت اللجنة أن 240,902 من الحجيج غادروا المدينةَ المنورة في طريقهم إلى بلدانهم، خلال الأيام الماضية، عبر المنافذ الجوية والبرية، في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 160,276 حاجًا.