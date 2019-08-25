صور.. تعليم الأفلاج يستكمل ترحيل المقررات الدراسية للمدراس

جدة - عمرو شويل الأفلاج - الخليج 365:

تستكمل إدارة التعليم في محافظة الأفلاج ترحيل المقررات الدراسية لكافة مدارس البنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية بالمحافظة.

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وتقوم إدارة تعليم الأفلاج بإشراف إدارة الشؤون الإدارية والمالية والمستودعات ومتابعة مستمرة من مشرف المقررات المدرسية الأستاذ محمد بن مبارك الشكرة على استقبال وصول المقررات المدرسية للمستودعات المركزية ومن ثم ترحيلها وفق خطة زمنية مجدولة تضمن تسليم المقررات لجميع المدارس بالمحافظة.

وذكر مشرف المقررات المدرسية محمد الشكرة أنه تم اليوم الأحد استكمال ترحيل الكتب والمقررات الدراسية للمدارس لضمان انطلاق عام دراسي حافل بالجد والعطاء محققاً تطلعات وأهداف وزارة التعليم.