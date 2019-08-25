فنادق مكة القريبة من الحرم… تعرف على أفضل الغرف والأسعار والخدمات

فنادق مكة القريبة من الحرم، الكثير من المواطنين السعوديين وأيضا الوافدين العرب يبحثون عن افضل حجز فنادق مكة القريبة من الحرم والتي تتميز بأفضل الأسعار وأجود أنواع الضيافة، ووجود الكثير من الخدمات النظيفة والمهمة بشكل جيد فيها. من اجل ذلك تم البحث عن افضل فنادق مكة وبالأخص القرية والمطلة علي الحرم من اجل توفير بحث العناء عليكم وسهولة اختيار الفنادق المناسبة أليكم بشكل سهل وعبر الأنترنت.

فنادق مكة القريبة من الحرم

مكة سويس أوتيل ويتميز بوجود مطعم وخدمة للغرف ويتراوح سعر الغرفة 516 ريال سعودي. فندق برلمان زمزم جراند سويتس يوجد فيه خدمة وأي فاي مجانية ومطعم ويبلغ سعر الغرفة 445 ريال سعودي. فندق ‪Anjum Hotel Makkah‬ ويوجد فيه خدمة إفطار شاملة وخدمة وأي فاي مجانية ويبلغ سعر الغرفة 291 ريال سعودي.

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