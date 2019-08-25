شرطة الرياض تقبض على وافد تسلل على مجمعين تجاريين للاتصالات واستولى على مجموعة من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على مقيم (مغربي الجنسية في العقد الخامس من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تسلله إلى مجمعين تجاريين للاتصالات، أحدهما بحي اليرموك شرق العاصمة الرياض والآخر بحي الياسمين شمال العاصمة، والاستيلاء على مجموعة كبيرة من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية والالكترونية تقدر قيمتها بـ 360,000 ريال، وتم التحفظ على مبالغ مالية تجاوزت 93,000 ريال عثر عليها بحوزته، وأنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقر بما نسب إليه، حيث تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وبين أن شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.