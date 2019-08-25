الصحف العربية تغطي الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

ركزت الصحف العربية الصادرة اليوم الاحد على التطرّف الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية الذي يدفع نحو التصعيد وتعزيز الاستيطان من خلال اجبار المواطنين على هدم منازلهم بالإضافة إلى مطالبات بتعديل اتفاقية باريس.

صحيفة الوفد المصرية:

- الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيا على هدم منزله بنفسه في حي سلوان ب القدس

صحيفة اليوم السابع المصرية:

- مخابرات الاحتلال تستدعى مدير عام الأوقاف الفلسطينية

- الاحتلال الإسرائيلي يجبر فلسطينيًا في القدس على هدم منزله بنفسه

صحيفة الشرق الأوسط السعودية:

- حملة إسرائيلية موسّعة لملاحقة منفذي هجوم رام الله

- الفلسطينيون يتطلعون إلى تعديل "اتفاقية باريس"

صحيفة البيان الاماراتية:

- الاحتلال يقتحم نابلس ويصيب العشرات

- التطرّف الإسرائيلي يدفع نحو التصعيد.. وتأكيدا على تعزيز الاستيطان ومواصلة الاعتداءات

صحيفة الخليج الاماراتية:

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- "القوى" تدعو إلى التصدي للمستوطنين.. والاحتلال يستدعي المدير العام لأوقاف القدس

- أحزاب اليمين في «إسرائيل» تطالب بتكثيف الاستيطان

- ثمانية أسرى فلسطينيين يواصلون معركة الأمعاء الخاوية

صحيفة عمان العمانية:

- الاحتلال يواصل البحث عن منفذي عملية العين واعتقالات غرب رام الله

- "أوتشا": 11 شهيدا و178 معتقلا فلسطينيا في أسبوعين

صحيفة الوطن العمانية:

- فلسطين: القدس ومقدساتها في خطر شديد

صحيفة الدستور الأردنية:

- 17 ألف امـرأة فلسطينيـة تعرضن للاعتـقال منذ 1967

صحيفة الغد الأردنية:

- جيش الاحتلال يعلن شن عدوان جديد على سوريا