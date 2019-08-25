صاعقة رعدية تتسبب في نفوق 61 رأساً من الضأن في بارق

شهدت قرية الصلبة جنوب محافظة بارق، أول من أمس الجمعة، مقـتل 61 رأساً من الضأن بسبب صاعقة رعدية ضربت القرية، وتزامن معها هطول أمطار غزيرة.

وأبلغ المواطن الستيني مالك قطيع الضأن الجهات المختصة التي باشرت الحـادث، وذلك بعدما فوجئ بنفوق القطيع. وباشرت بلدية بارق، وفقاً لـ “سبق”، الحـادث فور تلقّي البلاغ، حيث أوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أنه تم نقل القطيع وطمره بمرمى البلدية بالطرق المتبعة في مثل هذه الحالات.