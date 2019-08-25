بعد زواجها من ملياردير إماراتي.. أميرة الطويل ترزق بمولود وتكشف عن اسمه

رزقت سيدة الأعمال السعودية أميرة الطويل بطفلها الأول بعد زواجها من الملياردير الإماراتي خليفة بن بطي المهيري شهر سبتمبر الماضي.

واختارت الطويل اسم “زايد” لمولودها الجديد وهو ما كشفته تغيير “السيرة الذاتية – Bio” الخاص بها على صفحتها الرسمية على موقع التدوين “تويتر”.

وما ان انتشر نبأ ولادة الطويل حتى انهالت عليها التهاني من متابعيها على “تويتر” البالغ عددهم 1.6 مليون متابع.

وكانت أميرة الطويل قد تزوجت الملياردير المهيري في التاسع من شهر سبتمبر الماضي حسب ما كشفته بطاقة دعوة لحفل الزفاف تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أقيم حفل الزفاف في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بحسب ما كتب في بطاقة الدعوة.

وبحسب ما نشر في ذلك الوقت، فإن العروس قد أهدت زوجها أغنية عبدالمجيد عبدالله الشهيرة “من مثلك” خلال الحفل الذي فُرضت عليه السرية الشديدة ولم يحضره سوى من تمت توجيه الدعوة لهم فقط، وذلك بعيداً عن ترصد وسائل الإعلام.

يذكر أن الملياردير الإماراتي خليفة بن بطي المهيري يأتي في المرتبة السابعة في قائمة أكثر رجال الأعمال ثراء في الإمارات حيث بلغت ثروته 1.8 مليار دولار في شهر مارس 2018، أما أميرة الطويل فكانت متزوجة من الأمير الوليد بن طلال وتم طلاقهما أواخر عام 2013 بعد 5 سنوات من الزواج.

تحمل الطويل شهادة في إدارة الأعمال نالتها من جامعة نيو هايفن الأمريكية، وتشغل منصب نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، ولعلها الانطلاقة في رحلة نحو الأعمال الخيرية ودعم القضايا الإنسانية.