بعد 30 عاما.. محكمة في جدة تلزم جهة عسكرية بصرف بدل ابتعاث لـ رجل أمن

قضت المحكمة الإدارية في جدة بإلزام جهة عسكرية بصرف بدل ابتعاث لعسكري متقاعد مقداره 75% من الراتب الأساسي لأحد منسوبيها عن فترة مضت قبل 30 سنة.

وحسب “عكاظ” قالت مصادر أن محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة جدة باشرت دعوى أقامها رجل أمن متقاعد، حيث ذكر في دعواه أنه عين على رتبة عريف عام 1410 في الطائف، والتحق بمعهد تدريب عسكري لمدة عام في جدة.

وتابعت: طالب رجل الأمن المتقاعد في دعواه بإلزام مرجعه السابق بصرف بدل الابتعاث عن فترة سنة كاملة. إلا أن ممثل الجهة العسكرية رفض أمام المحكمة، وطالب برفض الدعوى، متمسكا بسلامة موقف إدارته.

وأضافت المصادر: خلصت الدائرة إلى استحقاق المدعي لبدل الابتعاث خلال فترة المطالبة، عملاً بنظام خدمة الأفراد واللائحة التنفيذية للنظام التي نصت على منح الفرد المبتعث للتدريب في دوره ‏داخل المملكة في غير المنطقة التي يعمل بها بدل ابتعاث يساوي 75% من راتبه الأساسي.