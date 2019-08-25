«الصحة» توضِّح كيفية الاختيار السليم للحقائب المدرسية

أوضحت وزارة الصحة مجموعة من الشروط الواجب توافرها عند شراء الحقائب المدرسية، لمناسبة دخول العام الدراسي الجديد.

وقالت الوزارة، في «إنفوجراف» نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لاختيار سليم للحقائب المدرسية، يجب أن يكون حزام الكتف مبطنًا، وألا تكون الحقيبة بحزام كتف واحد، وأن تحتوي على جيوب متعددة لتوزيع الوزن، فيما شددت الوزارة على أن يكون وزن الحقيبة، أقل 10% من وزن الطالب».

وبدأت إدارات التعليم في مناطق المملكة اليوم الأحد، التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة للمستجدين في رياض الأطفال، والطلاب والطالبات المنقولين في الصفوف الأولية، وذلك في 1460 مدرسة عبر نظام «نور».

وقالت مدير عام الطفولة المبكرة ندى السماعيل، إنّه تمّ وضع خطة متكاملة للطفولة المبكرة تنسجم مع قرار مجلس الوزراء والأوامر السامية ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين جودة التعليم، وحصول كل طفل على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة. مشيرةً إلى إسناد تدريس الصفوف الأولية بنين لمعلمات متخصصات، من خلال إعادة تأهيل المدارس الحكومية القائمة وتطويرها، مع مراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وأخرى مستقلة للبنات.

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وأضافت أنَّ مدارس الطفولة المبكرة تشمل رياض الأطفال المستوى الثاني والثالث، والصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث) بنين وبنات في المرحلة الابتدائية من سن أربع إلى ثماني سنوات، مؤكّدةً أنَّ التركيز الأكبر سيكون على مراحل التعليم المبكر من خلال توفير تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتطوير المواهب وبناء الشخصية، وتعزيز دور المعلم ورفع تأهيله، وإعداد مناهج تعليمية متطورة تركز على المهارات الأساسية، وذلك كخطوة أولى لمرحلة الإسناد.

وأشارت إلى أنَّ الوزارة بذلت جهودًا كبيرة لإنجاز المبادرة في وقت قصير لا يتجاوز خمسة أشهر، وواصلت العمل ليل نهار خلال فصل الصيف لتأهيل 3313 فصلًا دراسيًا في رياض الأطفال لاستيعاب 28 ألفًا و825 طالبًا وطالبة، وتجهيز 3483 فصلًا دراسيًا للصفوف الأولية في مدارس الطفولة المبكرة لاستيعاب 80 ألفًا و675 طالبًا وطالبة مع بداية العام.

وأكدت أنّ تغطية نسبة الأطفال من قائمة الانتظار للعام الحالي ستصل إلى 72%، بنسبة زيادة في الالتحاق برياض الأطفال تصل إلى 50% بين العامين الدراسيين 1439/ 1440-1441هـ، وأنّ نسبة الالتحاق الكلية في رياض الأطفال للعام الدراسي الحالي ستصل إلى 21% بدلًا مما كانت عليه في العام المنصرم 17%، كما ستبلغ نسبة الطلاب المتوقع إسناد تدريسهم إلى المعلمات 13.5%، مشيرةً إلى تحقيقها عائد وفر في التكلفة الكلية للمباني بلغ مليارين و80 مليونًا و582 ألفًا و585 ريالًا بنسبة 91% بين تكلفة البناء وتكلفة الاستفادة من الشواغر والفراغات.