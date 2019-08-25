أمير الجوف يوجّه «بلدي ومحلي طبرجل» بالتركيز على المشروعات الخدمية

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، بصالة الاستقبال فيلا طبرجل، أعضاء المجلس المحلي والبلدي للمحافظة، خلال جولته التفقدية هناك.

وثمّن الأمير فيصل في بداية اللقاء، ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع من تلمُّس احتياجات المواطنين والعمل على توفيرها في جميع مناطق المملكة.

وأكّد أمير المنطقة أهمية تعاون وتكامل المجالس البلدية مع المجالس الأخرى والجهات ذات العلاقة، لدورها المهم في إيجاد الحلول المناسبة لمطالب وملاحظات المواطنين، والتركيز على المشروعات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات وبما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، في ظل ما تحظى به المجالس من دعم كبير من الحكومة الرشيدة.

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بعد ذلك، استمع الأمير فيصل بن نواف لمداخلات الأعضاء، الذين ثمّنوا دعم الدولة لمثل هذه المجالس، كما استمع لعددٍ من المرئيات والتطلعات، متمنياً للجميع التوفيق.

واستقبل الأمير فيصل في صالة الاستقبال بمقر المحافظة، مديري الإدارات الحكومية, واستمع لشرحٍ عن مجريات العمل بمختلف الإدارات الحكومية في المجالات الخدمية والأمنية والاجتماعية بما يضمن سير العمل للمهام المنوطة بها، مؤكّدًا العمل على تذليل الصعوبات والعقبات التي تعترضها.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبد الله آل سلطان، والمستشار الخاص لأمير المنطقة الدكتور أحمد بن محمد السناني ومحافظ طبرجل عيد بن فليح الحربي.