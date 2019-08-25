«هدف» يعدِّد أهداف ملتقى لقاءات جدة

قال صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الأحد، إنَّ ملتقى لقاءات جدة الذي يُعقد في منتصف سبتمبر المقبل، يحتضن برامج تدريبية ودورات إرشادية متنوعة، تساهم في تهيئة وتوجيه الطلاب والطالبات لسوق العمل، وكيفية البحث عن وظيفة، وطرق اجتياز المقابلة الشخصية، وتعريف بالإمكانات والمهارات، وإعداد وبناء السيرة الذاتية، وتحمل ضغوطات العمل، وتعريف طالبي العمل بالحقوق والواجبات وفقًا للأنظمة.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الصندوق، حصلت «عاجل» على نسخة منه، أنَّ دورات الملتقى الذي يرعاه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تتضمّن خمسة مسارات، هي مسار الباحثين والباحثات عن العمل ويهدف إلى توجيه وإرشاد الباحثين عن العمل ومساعدتهم في إيجاد الفرص لهم وتوجيههم إلى جميع المنصات التي يمكنهم من خلالها الحصول على فرص وظيفية، بالإضافة إلى معرض توظيف مصاحب للملتقى، ومسار الطلاب والطالبات الذي يقدم الإرشاد المهني للطلاب في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل وإجراء اختبارات متخصصة تساعدهم في التعرف على ميولهم الوظيفية ومكامن الإبداع لديهم.

في حين يشتمل مسار موظفي وموظفات القطاع الخاص الذي يدعم الموظفين على رأس العمل من خلال التوعية والتطوير والتدريب للتقدم في المسار الوظيفي، بالإضافة إلى التعرُّف على الدعم الموجه لهم والمقدم من «هدف»، ومسار أصحاب العمل الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع نسب التوطين، وتزويدهم بالكوادر الوطنية المؤهلة للعمل لديهم، بالإضافة إلى التعرف على الدعم الموجه لهم والمقدم من الصندوق، ومسار رواد ورائدات الأعمال الذي يهدف إلى توعية وتقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال، وتوجيههم إلى الفرص المتاحة لهم من تدريب وتمويل وحاضنات أعمال وغيرها.

ويستهدف الملتقى، وفق البيان، عملاء «هدف» المستفيدين من خدماته، وهم منشآت القطاع الخاص، والباحثين والباحثات عن عمل، وطلاب المرحلة الثانوية فما فوق، وموظفي وموظفات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمال، حيث يصاحـب الملتقـى معرض لتوظيف الباحثين والباحثات عن العمل في المنشآت المشـاركة في الملتقى، وورش عمل توعوية للمشاركين بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة.

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ويأتي ملتقى لقاءات جدة 2019، امتدادًا لمعرض لقاءات الرياض، والذي عقد في شهر مارس الماضي، وذلك بعد إطلاق الصندوق عددًا من المبادرات والبرامج الوطنيـة للتوسع في الدعم المالي لمنشآت القطاع الخاص، ولدعم تأهيل وتدريـب وتوظيف الكوادر الوطنية من خلال عدد من البرامج.

ويشارك في الملتقى عددٌ كبيرٌ مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية، والكوادر الوطنية المؤهلة، وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، إذ تمّ تخصيص مسارات محددة لـكل شريحة من الشرائح المستهدفة المستفيدة من الملتقى لتقديـم خدمـات مباشـرة وموجهـة لـكل فئة.

ويهدف الملتقى، بحسب البيان، إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، إضافةً إلى رفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية التي ستعقد، وتحقيق شراكات إيجابية مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة فرص تمكين وتأهيل وتدريب وتوظيف تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة بيانات بالمختصين وأصحاب العلاقة في سوق العمل.

كما يتيح الملتقى جملةً من الخدمات والبرامج من أبرزها المواءمة، إلى جانب توجيه طلاب العمل للفرص الوظيفية المناسبة لهم من خلال نظام إلكتروني.