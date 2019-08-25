السديس: نقلة نوعية تاريخية في «رئاسة الحرمين» تُركِّز على المرأة وتمكين الشباب

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأحد، أنَّ الرئاسة في الفترة المقبلة ستشهد نقلةً نوعيةً تاريخيةً في القيادة العليا من وكلاء ووكلاء مساعدين، بدعمٍ غير محدود من قيادة المملكة الرشيدة.

وقال في بيانٍ لـ«رئاسة الحرمين»، اطلعت عليه «عاجل»: إنّ هذه النقلة التاريخية ستشهد عدة جوانب تنبع من الرؤية المباركة للمملكة (2030م). موضّحًا أنّ هذه النقلة تتركّز حول المرأة وأهميتها في بناء المجتمع، وتمكين الشباب المثابر للحصول على مناصب عليا تُمكّنه من العمل وفق متطلبات العصر والتقنية والتطبيقات الذكية والتحولات الإلكترونية، وتفعيل اللغات والترجمة لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الشرعية والعلمية.

وأشار البيان إلى أن «رئاسة الحرمين» تحظى بدعمٍ غير محدود من الحكومة الحكيمة؛ سعيًّا منها لمضاعفة الجهود المبذولة في خدمة بيت الله الحرام مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم والعمار والمصلين والحجاج.