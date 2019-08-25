السعودية اليوم / مدارس القطيف تستقبل 9 آلاف معلم ومعلمة استعدادا لانطلاقة العام الدراسي 1440 - 1441هـ



القطيف 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

استقبلت مدارس التعليم ورياض الأطفال التابعة لمكتب تعليم القطيف اليوم 9000 معلم ومعلمة ، بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية ، وذلك استعدادا لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1440 - 1441هـ ، الذي يبدأ الأسبوع المقبل بعودة الطلاب والطالبات.

ورحب مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الكريم بن عبدالله العليط بالمعلمين والمعلمات ، مقدما التهنئة للمعلمين والمعلمات بالعام الدراسي الجديد ، منوها بعطائهم في ميدان التعليم ، مشيدا بالجهود التي يبذلونها للمساهمة في بناء الوطن وتنميته.

ودعا الجميع إلى توحيد الجهود لتحقيق انطلاقة متميزة لعام دراسي ناجح ومثمر ؛ للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 ومواكبة القفزات النوعية للتغيرات والتطورات المتسارعة والتحول الرقمي.

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13:48ت م

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