السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف 94 مهاجرًا في شواطئ محافظة صفاقس التونسية



تونس 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

أوقفت عناصر من الحرس البحري التونسي 94 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بشواطئ محافظة صفاقس وسط تونس.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية الليلة الماضية، أن المهاجرين كانوا على متن مركب صيد بحري في شواطئ سرسينا بمدينة قرقنة، وهم في طريقهم إلى الأراضي الإيطالية، لافتًا إلى أنه تم إحالتهم إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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13:41ت م

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