سياسي / رئيس الوزراء البريطاني يلتقي الرئيس الأمريكي



لندن 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم في مدينة بياريتز الفرنسية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتم خلال اللقاء الذي يأتي على هامش أعمال قمة G7 مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها إضافة الى بحث الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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13:41ت م

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