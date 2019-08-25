حج / "الزي السعودي " يجذب ضيوف الرحمن



المدينة المنورة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

يحرص ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم بمختلف جنسياتهم ولغاتهم على ارتداء الزي السعودي، الذي أعده البعض تعبيراً عن حبهم للمملكة ولثقافتها.

عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

13:38ت م

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المدينة المنورة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واسيحرص ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم بمختلف جنسياتهم ولغاتهم على ارتداء الزي السعودي، الذي أعده البعض تعبيراً عن حبهم للمملكة ولثقافتها.عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" التقطت عدداً من الصور لعدد من الزوار في مواقع مختلفة، الذين حرصوا على ارتداء الزي السعودي خلال تواجدهم بالمدينة المنورة، ومعرفة بعض العادات الاجتماعية للمجتمع السعودي، إضافة إلى احتساء القهوة العربية, ومعرفة العادات والتقاليد المرتبطة بها.// انتهى //13:38ت م0065

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