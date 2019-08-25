السعودية اليوم / 121 ألف طالب وطالبة يلتحقون بمدارس "الأونروا" في الأردن الأسبوع المقبل



عمّان 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

ينتظم نحو121 ألف طالب وطالبة، الأسبوع المقبل، بـ 169 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا " في الأردن، بعدما حصلت الوكالة على دعم محدود لبدء العام الدراسي الجديد، في ظل الأزمة المالية الخانقة للوكالة بعجز بلغ هذا العام 150 مليون دولار.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن المهندس رفيق خرفان، إن السنة الدراسية الجديدة ستبدأ كاملة في مدارس الوكالة دونما تخوف من توقفها نتيجة نقص الدعم المالي المطلوب للأونروا، معرباً عن أمله في أن يخرج المؤتمر المقرر عقده في نيويورك الشهر المقبل، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتبرعات جديدة للوكالة.

وأشار في تصريحات صحفية ، إلى أن الدعم الذي حصلت عليه الوكالة يذهب لتغطية التكلفة التشغيلية للقطاع التعليمي، الذي يستحوذ على النصيب الأوفر عددياً من الموظفين العاملين بالوكالة بنحو 5 آلاف، ما بين معلم ومدير، من إجمالي 7 آلاف موظف بالأردن.

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12:56ت م

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