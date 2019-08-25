السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل مدير السعودية اليوم تعليم جدة



جدة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم, الدكتور سعد بن بركي المسعودي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لإدارة التعليم بمحافظة جدة.

وقَدم سموه له التهنئة بهذه المناسبة، متمنياً له ولزملائه مزيداً من التوفيق والسداد.

بدوره عبر الدكتور المسعودي عن شكره وتقديره لتوجيهات سموه ودعمه ومتابعته أنشطة وبرامج ومبادرات التعليم بمحافظة جدة.

يذكر أن المسعودي يُعد من الكفاءات في المجال التعليمي وقد تقلد عدة مناصب في هذا المجال.

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12:53ت م

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