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مقتل عناصر من حزب الله وإيران بالغارات الإسرائيلية على سوريا
متابعات الخليج 365 - متابعة
تسببت الغارات التي نفذتها إسرائيل ليلاً في محيط دمشق وقالت إنها استهدفت مواقع تابعة لقوات إيرانية ومجموعات موالية لها، بمقتل مقاتلين اثنين من حزب الله اللبناني ومقاتل ثالث إيراني، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس: إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع للإيرانيين وحزب الله في المنطقة الواقعة بين مطار دمشق الدولي والسيدة زينب في جنوب شرق دمشق أوقعت ثلاثة قتلى على الأقل، اثنين من حزب الله وثالث إيراني.
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