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أهالي قرية الحازمية يطالبون بسفلتة الطريق الترابي منذ 5 سنوات
متابعات الخليج 365 - جازان ـ علي مدخلي
يشكو أهالي قرية الحازمية الشمالية والغربية (الحلاوية) بأحد المسارحة من عدم وجود طريق أسفلتي منذ فترة طويلة.
وأكد الأهالي أنهم يتكبدون معاناة مستمرة من وعورة هذا الطريق وأصبحوا عملاء دائمين لورش الصيانة، ويتساءلون متى تنتهي معاناتنا من هذا الطريق؟
وقال ماجد كريري أحد سكان القرية لـ”متابعات الخليج 365“: “إنه على الرغم من إيصال الطرق المعبدة لقرى منطقة جازان في عهد الرخاء والازدهار عهد رجل التنمية والتطوير بالمنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائبه، حفظهما الله، إلا أن قريتنا للأسف لا زالت تغرد خارج السرب ولا زالت معاناتنا مستمرة من عدم تعبيد الطريق المؤدي إلى قريتنا حتى الآن على الرغم أن هناك شركة تسلمت المشروع وقامت بوضع ردمية من الحصى تمهيداً لسفلتته ولكن تركته على هذا الوضع منذ أكثر من 5 سنوات تقريباً”.
وتحدث متابعات الخليج 365 عبدالله كريري قائلا “إلى متى تستمر معاناتنا من هذا الطريق الترابي على الرغم من مطالبتنا من فترة طويله فعندما تسقط الامطار يكون عبوره مستحيل لان الأرض طينية فتتعطل مصالحنا بالإضافة إلى ما يسببه من وعورة الطريق من تلف في مركباتنا وأصبحنا زبائن دائمين لورش الصيانة فنأمل من المسئولين رفع معاناتنا والإسراع في سفلتته كباقي القرى في المنطقة”.
وقال أحمد حلوي نعاني وأولادنا من وعورة الطريق على الرغم أن مشروع سفلتة الطريق كان قد تمّت ترستيه على شركة في وقت سابق واستبشرنا بذلك خيرا ولكننا لم نجد أي نتيجة للأسف على أرض الواقع باستثناء أنه تم ردمه منذ فترة طويلة وبقي على هذا الحال”.
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