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قنصلية المملكة في هونج كونج لـ المواطنين: تجنبوا هذه المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذّرت القنصلية في هونج كونج، اليوم الأحد في بيان نشرته عبر حسابها في “تويتر”، مواطني المملكة المتواجدين فيها، من التوجه إلى منطقتي (Kwai Fong) و(Tsuen Wan).
وجاء تحذير القنصلية في هونج كونج بعد إعلان المحتجين عن تنظيم مظاهرات في المنطقتين.
وتشهد هونج كونج منذ ثلاثة أشهر احتجاجات بدأت بسبب مشروع قانون تَمَّ تعليقه الآن كان سيسمح بتسليم المشتبه بهم في جرائم جنائية إلى الصين، وأدّت هذه الاحتجاجات إلى أسوأ أزمة شهدتها منذ عودتها للحكم الصيني في عام 1997.
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