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فيديو.. رحلات تجريبية لقطار الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
عرض حساب مشاريع المملكة مقطعاً للرحلات التجريبية لقطار الرياض، التي تتواصل على أكثر من مسار من مسارات المترو الستة، للتأكد من جاهزية القطارات والمحطات للعمل والتشغيل الفعلي.
وظهر في مقطع فيديو القطار أثناء تحركه بسرعته المعتادة على المسار الثالث “البرتقالي”، كما ظهر من لون المقاعد، وسُمع صوت النداء الداخلي حول التنبيه لتوقف القطار وفتح الأبواب، وهو ما حدث عند التوقف بالمحطة.
وكان المسار الثالث محور طريق المدينة المنورة – طريق سعد بن عبد الرحمن الأول، يبلغ طوله 40.7 كيلومتر وبه 32 محطة.
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