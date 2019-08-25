الان تتابع حزب “الحياة والعدالة” الجديد يظهر في تركيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنقرة – صحف – الخليج 365
كشفت وسائل الإعلام التركية أن هيئة براءات الاختراع وحقوق ملكية العلامات التجارية التركية استقبلت طلبًا لتسجيل اسم حزب جديد، تم تأسيسه في تركيا.
وحسب المعلومات المتداولة، استنادًا إلى الموقع الرسمي لهيئة براءات الاختراع وحقوق ملكية العلامات التجارية، فقد استقبلت الهيئة طلبًا لتسجيل حزب جديد باسم “الحياة والعدالة”.
وقالت جريدة “زمان” التركية إن الحزب الجديد اختار لنفسه شعارًا مكونًا من “سنبلتي قمح” و”شمس” و”ميزان”.
وأوضحت وسائل الإعلام التركية أن الطلب لم يتم الكشف عن صاحبه حتى الآن، بينما تتجه الأنظار نحو رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، ووزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان، اللذين يتحركان بشكل متواز لتأسيس حزبين منشقين عن حزب العدالة والتنمية.
وقال الفريق المقرب من علي باباجان إنه يستعد لتقديم أوراق حزبه الجديد لوزارة الداخلية التركية، اعتبارًا من نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بينما يستعد داود أوغلو للتقدم بأوراق حزبه اعتبارًا من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
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