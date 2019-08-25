الان تتابع جامعة نجران تستقبل طلبات التسجيل في برامج الماجستير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجران – وكالات – الخليج 365 بدأت جامعة نجران استقبال طلبات التسجيل في برامج الماجستير مدفوعة الرسوم، لطلاب وطالبات العام الجامعي 1440-1441 هـ، عبر الرابط التالي: https://edugate.nu.edu.sa . وأوضحت الجامعة أن برامج الماجستير تتمثل في ماجستير التربية المهني في القيادة التربوية، وماجستير التربية المهني في تقنيات التعليم، برسوم محددة، ويُشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك البرامج الشهادة الجامعية؛ بكالوريوس تربوي أو دبلوم تربوي بعد البكالوريوس لغير التربويين، مؤكدةً استمرار استقبال طلبات التسجيل حتى 27 / 12 / 1440هـ.

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