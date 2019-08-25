عبر نظام نور ..بدء التسجيل اليوم في مدارس الطفولة المبكرة بالسعودية

تبدأ اليوم من خلال نظام نور 1460 مدرسة في مختلف الإدارات التعليمية في المناطق السعودية، التسجيل في مرحلة الطفولة المبكرة والتي تشمل رياض الأطفال ومدارس الصفوف الأولى، هذا وقد أوضحت وزارة التعليم بالمملكة من خلال بيان صادر لها اليوم أنه هناك اهتمام خاص بالعملية التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة، لرفع مستواها بما يتوافق مع سعي السعودية لتحقيق رؤيتها 2030، وأنه تم إعداد برامج خاصة لذلك وسوف يقوم بتنفيذها معلمات متخصصات وعلى مستوى عالي من الكفاءة.

كما أنه سوف يتم تجهيز الحجرات الدراسية بشكل جيد يتيح الفرصة للمعلم والطفل التمتع بالعملية التعليمية في تلك الصفوف المبكرة، كذلك توفير دورات مياه مستقلة للبنين وأخرى للبنات وأضاف البيان أن الهدف من كل ذلك هو تنمية شخصية الطفل في تلك المرحلة المهمة من حياته، مما يمنح له فرصة أكبر في تطوير مواهبه وذاته ويكون مواطن ينتفع به المملكة في المستقبل.

هذا وقد أكد البيان أن نسبة القبول هذا العام بمدارس رياض الأطفال سوف تزداد بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي، والذي بلغت فيه 17%، كما تم تطوير المباني المخصصة لهم بقيمة وصلت إلى 2 مليار و800 مليون ريال سعودي، كما أن الوزارة قامت بتشكيل فرق عمل متخصصة في مجال متابعة التعليم في تلك المرحلة المهمة، ومتابعة عمليات التقويم وذلك وفقًا للتجارب العالمية والدولية الناجحة في ذلك المجال.

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