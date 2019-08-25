محمد بن مسعود - الدمام - تقلّد عبدالرحمن أحمد علي الزهراني، رتبته الجديدة رئيس رقباء في القوات البحرية. وأعرب "الزهراني" عن سعادته بالترقية؛ داعيًا الله أن يكون عند حسن الظن به، وأن تكون الترقية حافزًا نحو المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن. 25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440 11:48 AM Advertisements "الزهراني" إلى رتبة رئيس رقباء بالقوات البحرية "الزهراني" إلى رتبة رئيس رقباء بالقوات البحرية تقلّد عبدالرحمن أحمد علي الزهراني، رتبته الجديدة رئيس رقباء في القوات البحرية. وأعرب "الزهراني" عن سعادته بالترقية؛ داعيًا الله أن يكون عند حسن الظن به، وأن تكون الترقية حافزًا نحو المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن. الكلمات المفتاحية ، "الزهراني" إلى رتبة رئيس رقباء بالقوات البحرية ،

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