محمد بن مسعود - الدمام - حذّرت الزوار والمعتمرين.. وقالت: للحفاظ على جهود النظافة بداخلهما حذّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الزوار والمعتمرين من إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين. وقالت الرئاسة: ‏لا يليق إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين. وأضافت: مساهمةً منك في المحافظة على جهود النظافة، يُمنع إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين. 25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440 11:48 AM حذّرت الزوار والمعتمرين.. وقالت: للحفاظ على جهود النظافة بداخلهما Advertisements "الرئاسة": إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين لا يليق "الرئاسة": إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين لا يليق حذّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الزوار والمعتمرين من إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين. وقالت الرئاسة: ‏لا يليق إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين. وأضافت: مساهمةً منك في المحافظة على جهود النظافة، يُمنع إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين. الكلمات المفتاحية ، "الرئاسة": إدخال المأكولات والمشروبات داخل الحرمين الشريفين لا يليق ،

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