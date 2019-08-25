، تكساس.. مقتل عروسين في حادث مروع بعد زواجهما بدقائق ،

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في واقعة مأساوية تثير الحزن، لَقِيَ زوجان شابان من ولاية تكساس الأمريكية حتفهما؛ إثر حادث سير مروع، وقع بعد دقائق قليلة من زواجهما؛ وفق ما ذكره موقع "سي إن إن".
وقال المصدر: إن هارلي مورغان (19 عامًا) وزوجته ريانون بودرو (20 عامًا) لفظَا أنفاسهما الأخيرة في بلدة أورانج، القريبة من مدينة بومونت في ولاية تكساس.
وذكرت إدارة شرطة أورانج، في بيان، أن العروسين لَقِيَا حتفهما بعد خروجهما من موقف سيارات تابع للمحكمة التي عقدا فيها قرانهما؛ حيث اصطدمت سياراتهما بشكل مروع بشاحنة صغيرة.
وتابعت: "المؤسف أن والدة العريس وأخته كانتا خلف هارلي وريانون، وشهدتا الحادث المؤلم عن قرب".
وقالت أم الضحية "كينيا": "شاهدت ابني يموت أمام عيني.. لا تزال آثار دمائه في يدي؛ لأنني كنت أبذل قصارى جهدي لإخراجه من السيارة".
وأضافت: "سيظل هذا المشهد راسخًا في أذهاني طوال حياتي.. لن أنساه أبدًا".
ويقوم حاليًا قسم الأبحاث التابع لإدارة شرطة أورانج، بالتحقيق في الحادث، الذي خلّف كذلك إصابة سائق الشاحنة.
25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440 11:53 AM
الأم: حاولتُ إخراج ابني من السيارة لكنه مات أمام عينيتكساس.. مقتل عروسين في حادث مروع بعد زواجهما بدقائق
في واقعة مأساوية تثير الحزن، لَقِيَ زوجان شابان من ولاية تكساس الأمريكية حتفهما؛ إثر حادث سير مروع، وقع بعد دقائق قليلة من زواجهما؛ وفق ما ذكره موقع "سي إن إن".
وقال المصدر: إن هارلي مورغان (19 عامًا) وزوجته ريانون بودرو (20 عامًا) لفظَا أنفاسهما الأخيرة في بلدة أورانج، القريبة من مدينة بومونت في ولاية تكساس.
وذكرت إدارة شرطة أورانج، في بيان، أن العروسين لَقِيَا حتفهما بعد خروجهما من موقف سيارات تابع للمحكمة التي عقدا فيها قرانهما؛ حيث اصطدمت سياراتهما بشكل مروع بشاحنة صغيرة.
وتابعت: "المؤسف أن والدة العريس وأخته كانتا خلف هارلي وريانون، وشهدتا الحادث المؤلم عن قرب".
وقالت أم الضحية "كينيا": "شاهدت ابني يموت أمام عيني.. لا تزال آثار دمائه في يدي؛ لأنني كنت أبذل قصارى جهدي لإخراجه من السيارة".
وأضافت: "سيظل هذا المشهد راسخًا في أذهاني طوال حياتي.. لن أنساه أبدًا".
ويقوم حاليًا قسم الأبحاث التابع لإدارة شرطة أورانج، بالتحقيق في الحادث، الذي خلّف كذلك إصابة سائق الشاحنة.
، تكساس.. مقتل عروسين في حادث مروع بعد زواجهما بدقائق ،
المصدر : الخليج 365
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