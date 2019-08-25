، عائض القرني للمعلمين: أنتم البذرة النافعة التي بقيت في الأرض ،

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تفاعل الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني؛ مع وسم #مرحبا_بالمعلمين_والمعلمات، موجهاً رسالته للمعلمين والمعلمات، قائلاً: أنتم -بعد الله- اللبنة الأولى، وأنتم حجر الأساس، وأنتم البذرة النافعة التي بقيت في الأرض".
وقال القرني؛ في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، صباح اليوم،: كل قلم يخط، وكل ريشة ترسم، وكل مشرطٍ يجرح، وكل قصيدة تُقال، وكل كتابٍ يؤلّف، وكل خطبة تُدبّج، وكل مهرجان يُقام، أنتم -بعد الله- الّلبنة الأولى، وأنتم حجر الأساس، وأنتم البذرة النافعة التي بقيت في الأرض.
يُذكر أنه مع عودة المعلمين والمعلمات، صباح اليوم، إلى مدارسهم؛ لمباشرة أعمالهم بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية التي استمرت 3 أشهر ونصفاً، رحّب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ بهم في بداية عام دراسي جديد، مذكراً إياهم بأمانة المهنة وعظم مسؤوليتها التي جعلت بين أيديهم وطناً بأكمله، داعياً إلى بداية عام مميز لتكون نواتج التعلم أولاً".
وكتب آل الشيخ؛ تغريدة في حسابه بـ "تويتر"، قال فيها: "#مرحباً_بالمعلمين_والمعلمات في بداية عامٍ دراسي جديد، وبين أيديكم وطنٌ بأكمله، هم أبناؤنا وبناتنا الذين تحتضنهم مدارسنا وفصولنا، وأمانة آبائهم وأمهاتهم، وأمل وثروة وطننا، و#معاً_نبدأ عاماً مميزاً لتكون #نواتج_التعلم_أولاً".
25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440 11:44 AM
الداعية الإسلامي تفاعل مع وسم #مرحبا_بالمعلمين_والمعلمات
تفاعل الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني؛ مع وسم #مرحبا_بالمعلمين_والمعلمات، موجهاً رسالته للمعلمين والمعلمات، قائلاً: أنتم -بعد الله- اللبنة الأولى، وأنتم حجر الأساس، وأنتم البذرة النافعة التي بقيت في الأرض".
وقال القرني؛ في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، صباح اليوم،: كل قلم يخط، وكل ريشة ترسم، وكل مشرطٍ يجرح، وكل قصيدة تُقال، وكل كتابٍ يؤلّف، وكل خطبة تُدبّج، وكل مهرجان يُقام، أنتم -بعد الله- الّلبنة الأولى، وأنتم حجر الأساس، وأنتم البذرة النافعة التي بقيت في الأرض.
يُذكر أنه مع عودة المعلمين والمعلمات، صباح اليوم، إلى مدارسهم؛ لمباشرة أعمالهم بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية التي استمرت 3 أشهر ونصفاً، رحّب وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ بهم في بداية عام دراسي جديد، مذكراً إياهم بأمانة المهنة وعظم مسؤوليتها التي جعلت بين أيديهم وطناً بأكمله، داعياً إلى بداية عام مميز لتكون نواتج التعلم أولاً".
وكتب آل الشيخ؛ تغريدة في حسابه بـ "تويتر"، قال فيها: "#مرحباً_بالمعلمين_والمعلمات في بداية عامٍ دراسي جديد، وبين أيديكم وطنٌ بأكمله، هم أبناؤنا وبناتنا الذين تحتضنهم مدارسنا وفصولنا، وأمانة آبائهم وأمهاتهم، وأمل وثروة وطننا، و#معاً_نبدأ عاماً مميزاً لتكون #نواتج_التعلم_أولاً".
، عائض القرني للمعلمين: أنتم البذرة النافعة التي بقيت في الأرض ،
المصدر : الخليج 365
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