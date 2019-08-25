بالصور.. إزالة آثار السيول وفتح الطرق في عسير

أعلنت أمانة منطقة عسير تعزيز فتح الطرق في القرى والتجمُّعات السكنية في مدينة قنا، وإزالة مُخلّفات السيول.

وأوضحت أمانة المنطقة، عبر حسابها بموقع «تويتر»، أنَّ بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل، عززت جهودها بفتح الطرق في القرى، والتجمعات السكنية، وإزالة الأتربة، ومخلفات السيول بعد هطول الأمطار.

وأكَّدت الأمانة، أنَّ الفرق التابعة لها واصلت أعمالها في معالجة التشوُّه البصري، وتكثيف أعمال النظافة حول المدارس، والطرقات، ورفع المخلفات وسحب مياه الأمطار، وتسوية الطرق المنجرفة؛ لتحسين المشهد الحضري.

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كما بادرت بلدية خميس مشيط بأعمال تنظيف العبارات، ومناهيل تصريف مياه الأمطار بأرجاء المحافظة، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، فضلًا عن متابعة تعشيب الأرصفة، ونظافة الأراضي الحكومية بمختلف المواقع.

وأزالت بلدية محافظة المجاردة الأحجار، وبدأت مسح الطرق في قرى: «ال شغيب القف، وال فصيل، وال كميت»، ومركز ختبه، وبادرت بنزح مياه الأمطار في مخطط الفيصلية، وصيانة أعمدة الإنارة بطرق بني زهير، وحي الحوار، ومركز ثربان، بعد موجة الأمطار، والسيول التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.

وكانت منطقة عسير ضمن عدة مناطق بالمملكة شهدت، أمس السبت، هطول أمطار غزيرة وخفيفة إلى متوسطة، حيث هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة محايل شملت معظم أرجاء المحافظة، ارتوت على إثرها الأرض، وشهد مركز قنا التابع لمحافظة محايل، أمطارًا غزيرة شملت معظم أرجاء المركز، سالت على إثرها الأودية والشعاب.