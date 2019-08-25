السعودية اليوم / جامعة نجران تستقبل طلبات التسجيل في برامج الماجستير مدفوعة الرسوم



نجران 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

بدأت جامعة نجران استقبال طلبات التسجيل في برامج الماجستير مدفوعة الرسوم للطلاب والطالبات للعام الجامعي 1440-1441 هـ ، عبر الرابط التالي : https://edugate.nu.edu.sa .

وأوضحت الجامعة أن برامج الماجستير تتمثل في ماجستير التربية المهني في القيادة التربوية، وماجستير التربية المهني في تقنيات التعليم، برسوم محددة، ويُشترط على الراغبين في الالتحاق بتلك البرامج الشهادة الجامعية بكالوريوس تربوي أو دبلوم تربوي بعد البكالوريوس لغير التربويين، مؤكدةً استمرار استقبال طلبات التسجيل حتى 27 / 12 / 1440هـ.

// انتهى //

12:09ت م

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