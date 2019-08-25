السعودية اليوم / جولات إرشادية لسلامة التمور في موسم عنيزة للتمور



عنيزة 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

حرصت اللجنة المنظمة لموسم عنيزة للتمور ٤٠ على الانطلاق هذا العام بوقت مبكر، وذلك بمرحلة سبقت مرحلة مزاد المدينة الغذائية عبر مرحلة الحملات التوعوية والإرشادية على عدد من مزارع النخيل.

وأوضح المدير التنفيذي لموسم التمور عادل الرشيد، أن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة ممثلاً بإدارة الزراعة قسم الإرشاد الزراعي ووقاية المزروعات قد نفذ الكثير من الجولات بهدف الوقوف على عملية العناية بالنخيل من تسميد ورش المبيدات المناسبة قبل نضج الثمار، إضافةً إلى متابعة الجني والتأكد من نسب المبيدات وطرق استخدامها ومتابعة مدى الالتزام بفترة تحريم رش المبيدات الزراعية، وذلك للوصول إلى منتجات صحية وآمنة.

وبين الرشيد أنه من ضمن الأعمال التي نفذت تعبئة الاستمارة الإرشادية وهي عبارة عن كيفية عمل إرشادي خاص بالمزرعة من عملية الري الصحيح، ورش المبيدات والأسمدة المستخدمة وجني الثمار، ومعرفة هل المزارع يقوم بالعمليات الزراعية الصحيحة وتوجيهه إذا وجد ملاحظات، مشيراً إلى أن المبادرة حظيت بثناء وتشجيع الجميع، حيث تهدف البادرة لحماية المستهلك والعمل على تقديم منتج صحي، ما يعزز شعار اللجنة الذي أطلقتها منذ سنوات بعنوان " تمورنا صحية".

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11:27ت م

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