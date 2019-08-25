

الأحساء 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

تطلق جامعة الملك فيصل ممثلة بوكالة الشؤون الأكاديمية غداً، فعاليات برنامج التهيئة الجامعية للطلبة المستجدين للعام الجامعي 1440 / 1441هـ ، بإشراف ومتابعة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله بن عمر النجار.

وتتضمن فعاليات البرنامج لقاء طلابي ، وأيام تعريفية داخل كليات الجامعة، واختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية في عمادة السنة التحضيرية ، وفيلماً وثائقياً عن الجامعة، ومشاركات وعروضا تقديمية لجهات الجامعة ذات العلاقة بالطلبة ، إلى جانب تعبئة استبيان يوم التهيئة العام، والإجابة عن استفسارات الطلبة.

وأعرب معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي عن ترحيبه بالطلاب والطالبات الذين يقفون على أعتاب مرحلة جديدة ونظام تعليمي جديد ثري بالبحث عن المعرفة والمشاركة في تكوينها في إطار تعليم جامعي قائم على الاكتساب ، مؤكدا حرص الجامعة على كل ما ينفع الطلاب ، وأن الأبواب مفتوحة لهم لتيسير أمورهم وفق التعليمات والأنظمة.

من جانبه أوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله بن عمر النجار أن برنامج التهيئة يعد الخطوة الأولى للسير في خُطا المستقبل الدراسي مع بداية عام جديد ومرحلة دراسية جديدة، مبيناً أن الجامعة تحرص من خلاله على تعريف الطلبة المستجدين بالأنظمة والقوانين واللوائح الدراسية، وإرشادهم إلى أسهل وأنفع السبل للاستفادة من إمكانات وخدمات الجامعة المتاحة وخبراتها.

وأشار إلى أن فعاليات برنامج التهيئة ستلقي الضوء على خطة حياة جامعية ذات أفق أوسع ومستقبل أرحب بخطوات تعليمية متوجة بالتميز والتفوق والإبداع والابتكار ، بالإضافة إلى تقديم إرشادات تساعد الطلبة لتجاوز عدد من التحديات التي من الممكن أن تواجههم في مسيرتهم الجامعية.

// انتهى //

11:03ت م

0034





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل تطلق برنامج التهيئة الجامعية للطلبة المستجدين للعام 1440/ 1441 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.