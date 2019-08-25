

المذنب 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

يشارك فرع الزراعة والمياه والبيئة بمحافظة المذنب في مهرجان سكرية المذنب الحمراء 40 ، وذلك من خلال ركن تعريفي بأعمال الفرع وما يقدمه للمنتجين والمستهلكين .

ويتضمن الركن التعريف بخدمة إصدار الشهادة الصحية لنقل وتصدير التمور للخارج دون الحاجة لمراجعة الفرع كبادرة لخدمة المستفيدين في مجال زراعة النخيل وتصدير التمور للخارج، كما يتضمن أفلاماً توعوية تشرح كيفية معرفة العلامات الأولية لبداية إصابة النخيل بالآفات وطرق التعامل معها وطرق التواصل مع الجهات المختصة للمساعدة في الحد من انتشارها .

// انتهى //

10:47ت م

0029





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زراعة المذنب تقدم خدماتها للمستفيدين في مهرجان السكرية الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.