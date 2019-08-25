السعودية اليوم / أمطار متوسطة على منطقة عسير



أبهـا 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

هطلت أمس، أمطار متوسطة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها و محافظات النماص والحرجة وظهران الجنوب وأحد رفيدة وسراة عبيدة .

كما شملت الأمطار متنزه "المربع" في أحد رفيدة ومركز " بني عمر" التابع لمحافظة النماص.

جعلها اللَّه سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

10:45ت م

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