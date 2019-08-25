السعودية اليوم / التدريب على العلاج بالتكامل الحسي" برنامج تدريبي بتعليم نجران



نجران 24 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 25 أغسطس 2019 م واس

تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران غداً، برنامج بعنوان " التدريب على العلاج بالتكامل الحسي"، ويستمر لمدة أربعة أيام بمقر إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة.

ويستهدف البرنامج معلمات التربية الخاصة ومعلمات الصفوف الأولية ورياض الأطفال، لتعريفهن بماهية العلاج بالتكامل الحسي وتدريبهن على التعامل بالطرق التربوية مع الأطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية أو من اضطرابات التوحد.

وتشتمل الدورة التي تقدمها مدربة التربية الخاصة فريال الوادعي عدداً من المحاور منها "التعريف بنظرية علاج التكامل الحسي"، كيفية إسهام العملية العصبية في دمج المعلومات الحسية من الجسم والبيئة لتنظيم العاطفة والتعلم والسلوك، دور الأسرة والمدرسة في تحسين سلوك الطالب، النظرية الديناميكية، نظام التحفيز، الجهاز الدهليزي، تعلم مهارات جديدة ترتكز على تسلسل الحركات والعلاج الفعال، تطبيقات عملية على ضرورة التكامل بين بيئة الطالب المجتمعية والمدرسية ودور العلاج بالتكامل الحسي لتحسين سلوكيات الطالب وتصفية ذهنه لتقبل العملية التعليمية ورفع مستواه الإدراكي والتعليمي.

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10:44ت م

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