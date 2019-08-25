سيناريو "مجموعة الموت" يطارد ممثلي البريمييرليج في دوري الأبطال

بات أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز مهددا بالوجود في مجموعة الموت بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في ظل مشاركة الرباعي مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي.

ومن المقرر إجراء قرعة دور المجموعات يوم الخميس المقبل بإمارة موناكو الفرنسية، في حفل سيشهد أيضا الإعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

ورغم وصول السبيرز إلى نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، قبل الخسارة 0-2 أمام ليفربول، فإنه سيحل في القرعة ضمن فرق المستوى الثاني.

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وأشارت صحيفة "صن" البريطانية إلى القرعة النارية التي تنتظر توتنهام، حيث سيلتقي أحد فرق برشلونة وبايرن ميونيخ ويوفنتوس وباريس سان جيرمان أو زينيت سانت بطرسبرج وهي فرق المستوى الأول.

وبالنظر إلى المستوى الثالث، فهناك احتمالية لوقوع الفريق اللندني مجددا مع إنتر ميلان، لكنه بات أكثر قوة هذه المرة بعد تولي أنطونيو كونتي تدريب الفريق، فضلا عن التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو، بينما قد يحل لايبزيج الألماني ضمن المجموعة.

ومن المتوقع أن يتجنب توتنهام الوقوع مع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند ونابولي وشاختار دونيتسك وأياكس أمستردام وبنفيكا، حيث ستتواجد هذه الفرق غالبا في المستوى الثاني.

وبالنسبة لباقي الفرق الإنجليزية، فإن هناك احتمالية أيضا لوجود تشيلسي أو ليفربول أو مانشستر سيتي ضمن مجموعة نارية تضم ريال مدريد مع إنتر ميلان ولايبزيج.