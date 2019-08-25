- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أولياء أمور يشكون إغلاق مدرسة حكومية بقرية آل جليحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أولياء أمور يشكون إغلاق مدرسة حكومية بقرية آل جليحة
متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- مركز تمنية
أبدى أولياء أمور طالبات ابتدائية ومتوسطة قرية آل جليحة التابعة لمركز تمنية استياءهم؛ وذلك لقيام إدارة التعليم بعسير بإصدار أمر بإغلاق المدرسة الحكومية بقريتهم وضمها لمدرسة مستأجرة وقديمة وغير مهيأة لخلق بيئة صحية لتعليم بناتهم.
وناشد أولياء أمور طالبات قرية آل جليحة من إدارة التعليم إعادة النظر في هذا القرار، الذي سبب لهم حالة من القلق نتيجة خوفهم على فلذات أكبادهم من خطر وعورة الطريق وبعد موقع المدرسة عن منازلهم.
وتقع هذه المدرسة المتهالكة بقرية ردوم وتبعد عنهم مسافة 35كلم والطريق إليها غير معبَّد وترابي ويشكل خطراً على وسائل النقل التي تنقل بناتهم خصوصاً مع هطول الأمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر أولياء أمور يشكون إغلاق مدرسة حكومية بقرية آل جليحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.