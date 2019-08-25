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التعليم تكشف حقيقة عطل نظام نور
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت وزارة التعليم صحة الأنباء المتداولة حول تعرض نظام “نور” لعطل فني، مؤكدة أنه يعمل بشكل جيد وأن التسجيل يبدأ كما هو معلن اليوم وفقاً للإجراءات المحددة.
وأكدت المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري أن الوزارة أصدرت تعميماً للمديريات بالاستعداد المبكر لتسجيل الأطفال المستجدين والطلاب والطالبات المنقولين للعام الدراسي 1441 هـ.
يشار إلى أن الوزارة أعلنت سابقاً بدء التسجيل لمرحلة رياض الأطفال والطلاب والطالبات المنقولين في الصفوف الأولية عبر نظام نور.
يذكر أن آلاف المعلمين والمعلمات انطلقوا اليوم الأحد إلى مدارسهم يحدوهم الأمل في عام دراسي جديد وموفق.
وتفاعل المغردون مع بداية العام الدراسي الجديد بعدد من الوسوم منها “عودا حميدا لمنسوبي التعليم”، و”مرحبا بالمعلمين والمعلمات”، و”العودة إلى المدارس”، و”عام دراسي جديد”.
وأكد المغردون على أهمية التعليم وثمنوا جهود المعلمين والمعلمات، الذين يحملون على عاتقهم رسالة سامية تتمثل في تربية النشء، مستقبل هذا الوطن.
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