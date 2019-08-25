ملكة بريطانيا تشكو ترامب: انظروا.. لقد دمر مروجي!

2019-08-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

“انظروا إلى مروجي. إنها مدمرة”.. كلمات عبرت عن استياء ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، حيال ما وُصف بأنه تدمير لحدائق قصر باكنغهام، ولكن لم يكن الشخص عادياً في التدمير، فهو -بحسب ملكة بريطانيا- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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شكوى الملكة إليزابيث الثانية، نقلها مصدر قريب من رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إذ اشتكت ملكة بريطانيا أمامه من أن العشب في الحديقة بقصر باكنغهام تضرر بسبب مروحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

ونقل الموقع عن صحيفة Sunday Times أن المروحيات الخاصة لترامب كانت تهبط في حدائق القصر الملكي مرتين كل يوم أثناء زيارته الرسمية إلى بريطانيا مطلع يونيو الماضي، الأمر الذي تسبب في تدمير أرض الحدائق وبقاء آثار الطائرات على العشب.

ويضيف موقع “روسيا اليوم” نقلا عن وكالة “نوفوستي” أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى لندن في يونيو الماضي كانت متوترة للغاية، وأثارت احتجاجات جماهيرية واسعة في بريطانيا.