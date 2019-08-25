انفجار طائرة مسيرة وسقوط أخرى بمعقل حزب الله الإرهابي

2019-08-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت مصادر مطلعة سقوط طائرة مسيّرة وانفجار أخرى، في وقت مبكر اليوم الأحد، في معقل حزب الله الإرهابي في ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك بعد ساعات من شن إسرائيل غارات جوية على سوريا.

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وصرح مصدر مسؤول: ”لم نحدد هوية الطائرتين، إنما المؤكد أن واحدة سقطت وسيطر عليها الإخوان، فيما انفجرت الثانية في منطقة معوّض “؛ فيما ضربت القوى الأمنية اللبنانية طوقاً أمنياً في منطقة سقوط الطائرتين، على بعد مئات الأمتار من مركز إعلامي لحزب الله، وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”.

ويعد حزب الله، المدعوم من إيران واللاعب الرئيسي على الساحة اللبنانية، فتصنفه الولايات المتحدة وإسرائيل كمنظمة إرهابية؛ بينما في السنوات الأخيرة توسعت رقعة عمليات حزب الله لتشمل سوريا، حيث يشارك مقاتلوه هناك مع إيران في الدفاع عن نظام الرئيس بشار الأسد.