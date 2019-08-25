الان تتابع وزارة العمل تنهي معاناة 5656 عامل في شركة كبرى بالرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
نجح فريق الأزمات بمكتب العمل بالرياض في إنهاء معاناة 5656 عاملًا يعملون في القطاع الإنشائي لإحدى الشركات الكبرى، وذلك بتوثيق حقوقهم وتوكيل محامٍ لهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم بعد أن مكثوا فترة طويلة يبحثون عن حقوقهم قبل أن يتسلم فريق الأزمات بالمكتب ملف شكاواهم.
وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د/ يوسف السيالي تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير البيئة المناسبة والملائمة للعاملين في القطاعات الخاصة .
وقدّم أعضاء فريق الأزمات عملًا جبارًا وجهدًا كبيرًا لإنهاء أزمة هذا العدد الكبير من عمال الشركة بمنطقة الرياض المتوقفة رواتبهم منذ أشهر، والسماح لـ 2193 بنقل خدماتهم لشركات أخرى، و منح 2967 تأشيرات خروج نهائي وحجز تذاكر طيران لعدد 1122.
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