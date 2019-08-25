القنصلية في هونج كونج تُحذِّر مواطني المملكة من المظاهرات

الان تتابع القنصلية في هونج كونج تُحذِّر مواطني المملكة من المظاهرات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة – وكالات - الخليج 365
حذّرت القنصلية في هونج كونج مواطني المملكة الموجودين فيها، من التوجه إلى منطقتي (Kwai Fong) و(Tsuen Wan).
وياتي التحذير بعد إعلان المحتجين عن تنظيم مظاهرات في المنطقتين اليوم الأحد.
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