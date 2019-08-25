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القنصلية في هونج كونج تُحذِّر مواطني المملكة من المظاهرات

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mustafa aljarhi 0 تبليغ

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جدة - عمرو شويل جدة – وكالات - الخليج 365

حذّرت القنصلية في هونج كونج مواطني المملكة الموجودين فيها، من التوجه إلى منطقتي (Kwai Fong) و(Tsuen Wan).

وياتي التحذير بعد إعلان المحتجين عن تنظيم مظاهرات في المنطقتين اليوم الأحد.

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