شكرا لقرائتكم خبر عن «بر فرسان» تُقر بفيديو إهدار المواد الغذائية.. وتكشف السبب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)
أقر مدير جمعية البر الخيرية بمحافظة فرسان التابعة لمنطقة جازان عمر صيقل، بصحة مقطع الفيديو الذي أظهر إلقاء أطنان من الأرز في مرمى الصرف الصحي بجزيرة فرسان، مؤكداً أن الأغذية التي تم تصويرها تالفة بسبب تعرضها لمياه الأمطار التي هطلت على المحافظة في الفترة الماضية.
وقدر صقيل عدد الكميات التي أُتلفت أثناء توجيهها للمستفيدين بعد إخراجها من المستودع، بـ100 سلة غذائية، لافتاً إلى أن عملية الإتلاف جرت بمحضر رسمي.
وأوضح أن المقطع تم تصويره من قِبل أشخاص يتعمدون الإساءة للجمعية وتشويه سمعتها -بحسب وصفه-، مشيراً إلى صدور أحكام شرعية سابقة بحقهم، وأنه بصدد رفع دعوى قضائية جديدة ضدهم.
وكان المقطع المصور قد وثق عملية رمي كميات كبيرة من الأرز بالصرف الصحي في فرسان، ما أثار غضب الأهالي الذين طالبوا بالتحقيق مع المسؤولين عن الواقعة، في حين وجه فرع وزارة العمل والتتمية الاجتماعية بجازان مركز التنمية الاجتماعية للتحقيق، حيث أكد مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد القنفذي لـ«الخليج 365» في وقت سابق أنه سيتم توجيه المركز للتحقيق عند ثبوت ذلك.
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