شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ مُرحّباً بالمعلمين والمعلمات: معاً نبدأ عاماً مميزاً.. نواتج التعلم أولاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بدأت مع ساعات فجر اليوم (الأحد) مباشرة الكادر التعليمي في جميع مدارس المملكة، لأداء مهنتهم السامية، حاملين لواء المعرفة لتنوير الأجيال من الطلاب والطالبات، معلنين بدء دوران عجلة حياة الأذهان مجدداً بعد إجازة تعد الأطول على مدار السنوات الماضية.

ومع مباشرة المعلمين والمعلمات في مدارسهم اليوم، يتأهب «ورثة الأنبياء» لبدء عام دراسي حافل بالنشاط والجد والاجتهاد، وتهيئة البيئة المدرسية المناسبة المتكاملة بما يخدم العملية التعليمية على أكمل وجه، مستبقين حضور الطلاب والطالبات تمهيداً لانطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد يوم الأحد القادم.

ومع بدء عمل المعلمين والمعلمات، دوّن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عبر حسابه في «تويتر» اليوم، عبارات ترحيبية بهم، محفزاً إياهم على الجد والاجتهاد والمثابرة لصناعة الأجيال، إذ قال الوزير آل الشيخ: «مرحباً بالمعلمين والمعلمات في بداية عامٍ دراسيٍ جديد، وبين أيديكم وطنٌ بأكمله، هم أبناؤنا وبناتنا الذين تحتضنهم مدارسنا وفصولنا، وأمانة آبائهم وأمهاتهم، وأمل وثروة وطننا، ومعاً نبدأ عاماً مميزاً لتكون نواتج التعلم أولاً».