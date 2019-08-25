شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في هونغ كونغ تُحذِّر المواطنين من مظاهرات الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) حذّرت القنصلية السعودية في هونغ كونغ، المواطنين الموجودين فيها، من التوجه إلى منطقتي (Kwai Fong) و(Tsuen Wan). وجاء تحذير القنصلية للمواطنين نظراً لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرات في المنطقتين اليوم (الأحد) 25 أغسطس.



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