السعودية | حاجة إندونيسية تحضر مباراة كرة قدم بالدوري..وهذا ما حدث

شكرا لقرائتكم حاجة إندونيسية تحضر مباراة كرة قدم بالدوري..وهذا ما حدث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تتوقع حاجة إندونيسية أن حضورها مباراة في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة سيحمل لها هدية الفوز بهاتف جوال "آيفون" مقدمة من الهيئة العامة للرياضة، حيث أظهرت الكاميرات فرحة كبيرة من الحاجة لحظة اختيارها من بين الجمهور.

الحاجة التي كانت تستعد للسفر أبدت سعادتها بحضور مباراة الاتفاق والوحدة، ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأكدت على أنها ستكرر التجربة وتحضر إلى الملعب في كل مرة تأتي إلى مكة المكرمة.

في حين أبدت الجماهير الحاضرة تعاطفها مع الحاجة الفائزة بالـ"آيفون".

من جهتها ذكرت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا أن الحاجة اسمها "ياتي بنت جايد" من ضيوف بيت الله الحرام هذا العام، وحضرت للملعب مع حجاج مطوفي جنوب شرق آسيا.