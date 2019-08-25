“الآن” تذاكر مباراة الاتحاد والهلال دوري أبطال أسيا| رابط منصة مكاني لشراء التذاكر...

أتاح موقع مكاني تذاكر الإلكتروني إمكانية حجز وشراء تذاكر مباراة الاتحاد والهلال ضمن مباريات دوري أبطال أسيا، حيث يختص موقع makani بعرض التذاكر الإلكترونية لحضور بعض مباريات الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وبعض مباريات دوري أبطال أسيا، ومباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث تُسهل منصة مكاني لبيع التذاكر الإلكترونية الحصول على تذكرة حضور مباراة من خلال الحجز أو الشراء الإلكتروني، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز نوفر رابط دخول موقع مكاني لشراء التذاكر الإلكترونية من أجل حجز أو شراء تذاكر مباراة الهلال والاتحاد القادمة.

تذاكر مباراة الاتحاد والهلال

تعتبر منصة مكاني تذاكر هي أحد مشاريع مؤسسة البريد بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكنك من خلال منصة مكاني حجز وشراء تذكرة حضور المباراة المتاحة على المنصة دون الحاجة للذهاب إلى استاد المباراة أو أي مكانٍ أخر، ويتم الإعلان عن تذاكر المباريات المتاحة لدى موقع مكاني تذاكر ومن ثم عرضها على المنصة بكافة تفاصيلها من حيث (موعد المباراة، توقيت المباراة، البطولة، استاد المباراة، الوقت المتبقي للشراء، عدد التذاكر التي تم شرائها)، كل ما عليكم فقط هو اتباع الرابط المباشر المرفق لدخول موقع مكاني للتذاكر الإلكترونية، ثم التسجيل بالموقع للحصول على تذكرة.

ويتم التسجيل في مكاني من خلال اتباع عدداً من الخطوات اليسيرة، حيث يمكنكم امتلاك حساباً على المنصة بكل سهولة ويسر من خلال القيام بالخطوات الآتية (دخول موقع مكاني عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق، كتابة الاسم بالكامل، إدخال البريد الإلكتروني ثم تأكيده، كتابة كلمة المرور ثم تأكيدها، إدخال رقم الهاتف الجوال الخاص بك، اختيار الجنس من القائمة المنسدلة، كتابة تاريخ الميلاد، أنقر علي مربع أتعهد بأن كافة المعلومات صحيحة، وفي النهاية قم بالضغط علي زر “تسجيل”).

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أما عن إمكانية حجز أو شراء تذاكر مباراة الاتحاد والهلال القادمة في دوري أبطال أسيا والمقرر إقامتها على أرضية استاد مدينة الملك عبد الله بمدينة جدة بتاريخ 27 أغسطس 2019 في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيمكنكم حجزها أو شرائها من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي (makani)، وقد تم شراء 33033 تذكرة حتى هذه اللحظة، والوقت المتبقي على إغلاق باب الشراء اعتباراً من اليوم الأحد الموافق لتاريخ 25 أغسطس 2019م الساعة 9:50 صباحاً هو يوم واحد و 18 ساعة.