ألقت فرق من الدوريات الأمنية بمحافظة مهد الذهب، القبض على متهم بترويج الخمور، بعد تجاوزه نقط التفتيش وفشل محاولة الهروب التي اعتمدها.
وبحسب “سبق”، فإن المتهم تجاوز نقطة التفتيش الأمنية، فيما بدأت الفِرَق بمتابعة مباشرة من مدير شرطة المهد؛ حتى تم إيقاف المركبة بمركز الهرارة. وبتفتيش المركبة عُثِر فيها على 17 عبوة مسكر مجهزة للبيع، وتم التحفظ عليها، وضبط قائد المركبة؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.
كانت هذه تفاصيل خبر سيارة مشبوهة تتجاوز نقطة تفتيش في “مهد الذهب”.. بعد ملاحقها وتفتيشها كانت المفاجأة -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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