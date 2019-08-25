سيارة مشبوهة تتجاوز نقطة تفتيش في “مهد الذهب”.. بعد ملاحقها وتفتيشها كانت المفاجأة -صور

ألقت فرق من الدوريات الأمنية بمحافظة مهد الذهب، القبض على متهم بترويج الخمور، بعد تجاوزه نقط التفتيش وفشل محاولة الهروب التي اعتمدها.

وبحسب “سبق”، فإن المتهم تجاوز نقطة التفتيش الأمنية، فيما بدأت الفِرَق بمتابعة مباشرة من مدير شرطة المهد؛ حتى تم إيقاف المركبة بمركز الهرارة. وبتفتيش المركبة عُثِر فيها على 17 عبوة مسكر مجهزة للبيع، وتم التحفظ عليها، وضبط قائد المركبة؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.